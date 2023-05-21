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13:46, 21 мая 2023Мир

Байден порассуждал о влиянии истребителей F-16 на ситуацию с Артемовском

Байден: истребители F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Истребители F-16 не помогли бы Киеву в ситуации с Артемовском (украинское название — Бахмут), который ранее перешел под контроль российских сил. О влиянии их поставок Украине порассуждал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Что касается F-16: F-16 не помогли бы тут совершенно», — сказал он.

Ранее советник командования ВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев надеется на «несколько десятков» истребителей F-16 от западных партнеров. По его словам, на данный момент у Украины четыре типа боевых самолетов — Су-24, Су-25, Су-27 и МиГ-29, и все их может заменить один F-16.

20 мая стало известно о переходе Артемовска под контроль сил Российской Федерации. Сначала об этом сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, позднее информацию подтвердило Министерство обороны.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев потерял контроль над городом. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров считает, что глава государства не признавал потерю — по его словам, на фразу одного из журналистов, звучавшую как: «Россияне заявили, что взяли Бахмут», Зеленский ответил: «Думаю, нет».

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Сергей Истомин
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