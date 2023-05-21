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11:45, 21 мая 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского опровергли его признание потери контроля ВСУ над Артемовском

Пресс-секретарь Зеленского заявил, что тот не признал потерю контроля ВСУ над Артемовском

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины якобы не признавал потерю Вооруженными силами страны контроля над Артемовском (украинское название — Бахмут). Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Что касается ответов президента Украины на вопросы о Бахмуте. Вопрос репортера: "Россияне заявили, что взяли Бахмут". Ответ президента: "Думаю, нет"», — написал Никифоров.

Таким образом, считает он, Зеленский на самом деле опроверг переход Артемовска под контроль российских военных.

При этом на опубликованных ранее кадрах слышно, что слова журналиста звучали следующим образом: «Бахмут все еще в руках Украины? Русские заявили, что они взяли Бахмут».

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский в ходе саммита стран «Большой семерки» (G7), который проходит в японской Хиросиме, признал, что украинские военные больше не контролируют Артемовск.

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Варвара Кошечкина
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