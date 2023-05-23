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12:42, 23 мая 2023Мир

В Кремле высказались о влиянии западных поставок Киеву на ход СВО

Песков: поставки Киеву западных вооружений и самолетов F-16 не изменят ситуацию на фронте

Фото: Ann Wang / Reuters

Поставки Киеву западных вооружений и многоцелевых истребителей F-16 не изменят ситуацию на фронте. О влиянии на ход СВО западной помощи Украине высказался официальный представитель Кремля и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей по обеспечению [Киева] различными более совершенными системами вооружений и видами вооружений. Очевидно, что принято решение добавить еще и самолеты. Но, как и все остальные виды вооружений, это не способно коренным образом изменить ситуацию на фронте», — резюмировал он, добавив, что это говорит о все большей вовлеченности Запада в конфликт.

Ранее глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, уже началась. Он уточнил, что тренировку украинских военных начали Польша и ряд других государств. Политик также отметил, что этот процесс займет время, но чем раньше он завершится, тем лучше.

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Виктория Кондратьева
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