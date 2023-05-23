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10:13, 23 мая 2023Мир

В ЕС начали подготовку украинских пилотов для истребителей F-16

Боррель заявил, что подготовка украинских пилотов для истребителей F-16 уже началась

Фото: Christine Olsson / Globallookpress.com

Подготовка украинских пилотов для истребителей F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, уже началась. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель, передает ТАСС.

Глава евродипломатии уточнил, что тренировку украинских военных начала Польша и ряд других государств. Он отметил, что этот процесс займет время. «Двери для поставок открыты. Так было и с танками: в конечном счете решение о начале необходимых Украине поставок приходит», — заключил Боррель.

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Виктория Кондратьева
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