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23:58, 17 мая 2023Интернет и СМИ

Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине

Reuters: Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Евросоюзе.

Как пишут журналисты, Боррель предложил странам вложить дополнительные средства в так называемый «Европейский фонд мира», который уже выделил около 4,6 миллиарда евро Киеву.

Как уточнил источник издания, в фонде заканчиваются деньги, а внешнеполитическая служба ЕС хочет быть уверена, что финансов будет достаточно для обеспечения военной помощи Украине и другим странам.

16 мая Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз заинтересован в развитии развивающихся стран. По словам дипломата, такие государства в первую очередь руководствуются своими потребностями, а не поддерживают Запад во всем. При этом Боррель подчеркнул, что прогресс развивающихся стран не должен идти вразрез с европейскими ценностями и международным правом.

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Марина Совина
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