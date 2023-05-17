Reuters: Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предложил увеличить фонд для военной помощи Украине на 3,5 миллиарда евро. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Евросоюзе.

Как пишут журналисты, Боррель предложил странам вложить дополнительные средства в так называемый «Европейский фонд мира», который уже выделил около 4,6 миллиарда евро Киеву.

Как уточнил источник издания, в фонде заканчиваются деньги, а внешнеполитическая служба ЕС хочет быть уверена, что финансов будет достаточно для обеспечения военной помощи Украине и другим странам.

16 мая Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз заинтересован в развитии развивающихся стран. По словам дипломата, такие государства в первую очередь руководствуются своими потребностями, а не поддерживают Запад во всем. При этом Боррель подчеркнул, что прогресс развивающихся стран не должен идти вразрез с европейскими ценностями и международным правом.