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10:14, 16 мая 2023Мир

В Евросоюзе призвали поддержать развивающиеся страны

Глава дипломатии ЕС Боррель: Евросоюз заинтересован в развитии развивающихся стран

Фото: Jean-Francois Badias / Reuters

Евросоюз (ЕС) заинтересован в развитии развивающихся стран. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times.

«Мы должны показать, что наша цель не в том, чтобы блокировать их развитие. Наоборот, мы добиваемся их развития», — сказал Боррель, добавив, что прогресс развивающихся стран не должен идти вразрез с европейскими ценностями и международным правом.

По словам дипломата, развивающиеся страны в первую очередь руководствуются своими потребностями, а не поддерживают Запад во всем. «Латинская Америка, Африка, Индо-Тихоокеанский регион: три больших региона мира. Мы не можем считать само собой разумеющимся, что они на нашей стороне. Они подстраховываются», — отметил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в настоящее время мировые центры, в первую очередь в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке руководствуются своими интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах и «больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли».

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Глеб Бажуткин
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