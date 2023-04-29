Лавров заявил о провале Запада в попытках изолировать Россию

Глава МИД РФ Лавров: попытки западных стран изолировать Россию потерпели полный провал

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что старания западных стран изолировать РФ потерпели полный провал. Об этом он заявил в обращении к участникам и организаторам Всемирной онлайн-конференции по многополярности. Слова Лаврова приводит РИА Новости.

Министр отметил, что усилия Вашингтона и его сателлитов заставить международное сообщество жить по придуманному им порядку терпят фиаско. Лавров также подчеркнул, что в настоящее время мировые центры, в первую очередь в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке руководствуются своими интересами, проводят независимую политику во внутренних и внешних делах и «больше не хотят быть заложниками чужих геополитических игр и исполнителями чужой воли».

Ранее Сергей Лавров заявил, что США и Европейский союз (ЕС) грубо спекулируют на теме Украины. Таким образом Запад отвлекает внимание развивающихся стран от проблем Ближнего Востока.

