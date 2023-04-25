Лавров заявил о грубых спекуляциях Запада на теме Украины

Лавров: Запад грубо спекулирует на теме Украины, отвлекая от проблем Ближнего Востока

США и Европейский союз (ЕС) грубо спекулируют на теме Украины. Таким образом Запад отвлекает внимание развивающихся стран от проблем Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, передает РИА Новости.

«Американцы и европейцы грубо спекулируют на украинской теме, пытаясь шантажом и угрозами затянуть на свою сторону развивающиеся страны и тем самым отвлечь их внимание от проблем Ближнего Востока и других регионов Глобального Юга: дескать, вот победим Россию, и все устроится само собой», — сказал он.

По словам Лаврова, кризисы, в урегулировании которых заинтересованы развивающиеся страны, становятся жертвой двойных стандартов и западных колониальных инстинктов. Министр отметил, что Запад одержим эгоистичными интересами диктовать миру свои требования, игнорируя культуру и традиции других народов.

Ранее Лавров заявил, что США не располагают правом говорить от лица всего мира. Он подчеркнул, что Запад навязывает свое миропонимание другим, отказываясь от взаимодействия на основе уважения и равенства государств. Как утверждает глава МИД, Северная Америка и Европа являются мировым меньшинством, территориально и по численности населения составляя меньшую часть мира.