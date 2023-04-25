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07:22, 25 апреля 2023Мир

Лавров заявил об отсутствии у США права говорить от лица всего мира

Глава МИД РФ Лавров заявил, что США никто не давал права говорить от лица всего мира
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Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил, что у США отсутствует право говорить от лица всего мира. Трансляция велась на YouTube-канале внешнеполитического ведомства.

«Никто не давал США право говорить от лица всего мирового сообщества», — подчеркнул министр иностранных дел, отметив, что Запад навязывает свое миропонимание другим, отказываясь от взаимодействия на основе уважения и равенства государств.

Лавров добавил, что Северная Америка и Европа являются мировым меньшинством, территориально и по численности населения составляя меньшую часть мира.

Глава МИД России также призвал ускорить реформу Совбеза, чтобы страны Азии, Африки и Латинской Америки были больше представлены в главном органе ООН. По словам министра, чрезмерная представленность Запада в нем подрывает принцип многосторонности.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заседание Совета Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По словам дипломата, оно показало, какие страны настроены на конструктивное обсуждение насущных проблем, а какие намерены «устроить балаган».

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Марина Совина
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