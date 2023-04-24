В МИД России оценили заседание Совбеза ООН под председательством Лаврова

Захарова: заседание СБ ООН показало, какие страны настроены на конструктивное обсуждение

Официальный представитель МИД России оценила заседание Совета Безопасности ООН под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, оно показало, какие страны настроены на конструктивное обсуждение, передает РИА Новости.

По словам дипломата, в Совбезе тем не менее присутствуют и такие государства, которые готовы устроить «даже не шоу, а балаган».

Захарова также указала, что на заседании Совета Безопасности ООН настрой представителей государств можно отслеживать по качеству выступлений.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. С таким призывом он выступил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

