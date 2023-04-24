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18:11, 24 апреля 2023Мир

Лавров призвал Запад вести себя прилично

Глава МИД РФ Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. С таким призывом он выступил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что никто не разрешал Западу говорить от имени всего человечества. «Давайте будем называть вещи своими именами», — заключил он.

Ранее в ходе той же речи Лавров назвал деятельность ОБСЕ и ООН угрозой «глобальным амбициям» США. «Как докладывал тогдашний госсекретарь США Джим Бейкер [президенту] Джорджу Бушу-младшему: "Главная угроза НАТО — это ОБСЕ"», — отметил он.

Министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк в понедельник, 24 апреля. Следующие два дня он будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН. Большая часть российской делегации получила американские визы для участия в мероприятиях, при этом некоторым членам в выдаче разрешительных документов отказали.

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Варвара Кошечкина
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