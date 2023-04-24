Лавров призвал Запад вести себя прилично

Глава МИД РФ Лавров призвал западное меньшинство уважать других членов мирового сообщества

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западному меньшинству следует вести себя прилично и уважать других членов мирового сообщества. С таким призывом он выступил на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что никто не разрешал Западу говорить от имени всего человечества. «Давайте будем называть вещи своими именами», — заключил он.

Ранее в ходе той же речи Лавров назвал деятельность ОБСЕ и ООН угрозой «глобальным амбициям» США. «Как докладывал тогдашний госсекретарь США Джим Бейкер [президенту] Джорджу Бушу-младшему: "Главная угроза НАТО — это ОБСЕ"», — отметил он.

Министр иностранных дел России прибыл в Нью-Йорк в понедельник, 24 апреля. Следующие два дня он будет председательствовать на заседаниях Совбеза ООН. Большая часть российской делегации получила американские визы для участия в мероприятиях, при этом некоторым членам в выдаче разрешительных документов отказали.