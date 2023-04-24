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17:50, 24 апреля 2023Мир

Лавров назвал ООН угрозой США

Глава МИД России Лавров: требования Устава ООН представляют угрозу для США

Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров назвал деятельность ОБСЕ и ООН угрозой «глобальным амбициям» США. Его мнение прозвучало на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, трансляция выступления ведется на YouTube.

«Как докладывал тогдашний госсекретарь США Джим Бейкер [президенту] Джорджу Бушу-младшему: "Главная угроза НАТО — это ОБСЕ"», — отметил Лавров. Он также предложил считать и требования Устава ООН угрозой глобальным амбициям Вашингтона.

В той же речи Лавров предложил страны Запада уважать других членов мирового сообщества. Он также обратился к западным журналистам с «огромной просьбой»: освещать события вокруг Совбеза ООН вместо российских журналистов, которым не выдали визы в США.

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Виктория Кондратьева
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