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09:59, 23 мая 2023Мир

Названа готовая первой передать Киеву истребители F-16 страна

Politico: Нидерланды могут стать первой страной, отправившей Киеву истребители F-16

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Нидерланды могут стать первой страной, отправившей Киеву истребители F-16. Об этом сообщает Politico со ссылкой на советника украинского министра обороны Юрия Сака.

По словам представителя минобороны Нидерландов, настоящее время страна используют 24 истребителя F-16, которые «готовы к оперативному развертыванию» и «будут использоваться до середины 2024 года». После этого техника станет доступна для продажи.

Амстердам также владеет 18 F-16, которые больше не используются в боевых действиях и могут быть переданы в другое место назначения. 12 из этих 18 самолетов изначально планировалось передать частной компании, но передача была отложена, отметили в военном ведомстве.

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Виктория Кондратьева
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