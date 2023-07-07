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23:40, 7 июля 2023Мир

Байден назвал цель поставки Киеву кассетных боеприпасов

Байден заявил, что кассетные боеприпасы должны обеспечить успех украинского наступления

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден заявил, что передача Киеву кассетных боеприпасов должна обеспечить успех наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они необходимы.

Байден задался вопросом, есть ли у ВСУ оружие, «чтобы остановить сейчас русских». «Я решил, что оно им нужно», — сказал политик.

Накануне представитель Белого дома заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В администрации Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче. В Белом доме также выразили уверенность, что Киев будет использовать кассетные боеприпасы на территории Украины, минимизируя риски для собственного населения.

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    Марина Совина
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