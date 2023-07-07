Байден назвал цель поставки Киеву кассетных боеприпасов

Байден заявил, что кассетные боеприпасы должны обеспечить успех украинского наступления

Президент США Джо Байден заявил, что передача Киеву кассетных боеприпасов должна обеспечить успех наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они необходимы.

Байден задался вопросом, есть ли у ВСУ оружие, «чтобы остановить сейчас русских». «Я решил, что оно им нужно», — сказал политик.

Накануне представитель Белого дома заявил, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В администрации Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче. В Белом доме также выразили уверенность, что Киев будет использовать кассетные боеприпасы на территории Украины, минимизируя риски для собственного населения.