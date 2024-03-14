На Украине одна из областей осталась без связи и телерадиовещания

В Сумской области сообщили о вышедших из строя передатчиках телерадиовещания

На Украине в Сумской области были повреждены передатчики телерадиовещания. Об этом областная военная администрация (ОВА) региона сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Временно вышли из строя передатчики в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце», — уточнили в Сумской ОВА.

В областной военной администрации также заявили о возможных проблемах с мобильной связью.

Ранее стало известно о повреждении нескольких инфраструктурных объектов на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области. Об этом рассказал глава местной ОВА. При этом степень разрушения и количество объектов не уточнялись.

Утром 14 марта в СМИ также сообщили о взрывах в Харьковской области. Известно, что они произошли после объявления в регионе воздушной тревоги.