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12:34, 14 марта 2024Бывший СССР

На Украине одна из областей осталась без связи и телерадиовещания

В Сумской области сообщили о вышедших из строя передатчиках телерадиовещания

Фото: Lisi Niesner / Reuters

На Украине в Сумской области были повреждены передатчики телерадиовещания. Об этом областная военная администрация (ОВА) региона сообщила на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Временно вышли из строя передатчики в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце», — уточнили в Сумской ОВА.

В областной военной администрации также заявили о возможных проблемах с мобильной связью.

Ранее стало известно о повреждении нескольких инфраструктурных объектов на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области. Об этом рассказал глава местной ОВА. При этом степень разрушения и количество объектов не уточнялись.

Утром 14 марта в СМИ также сообщили о взрывах в Харьковской области. Известно, что они произошли после объявления в регионе воздушной тревоги.

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      Екатерина Грищенко
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