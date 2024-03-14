В Харьковской области на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в Харьковской области на фоне тревоги

В Харьковской области произошли взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«Харьков, местные паблики сообщают про взрывы на территории области», - говорится в публикации. По предварительной информации, происходит атака на город Чугуев.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Харьковской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее издание «Страна» сообщало о взрыве и пожаре в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Отмечается, что они произошли в районе северного горно-обогатительного комбината. «Тревога в городе не объявлялась», — говорится в сообщении.