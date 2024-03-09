На Украине сообщили о взрыве и пожаре в Кривом Роге

Украинское издание «Страна» сообщило о взрыве и пожаре в Кривом Роге

В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошли взрыв и пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на информацию из местных сообществ в соцсетях.

Отмечается, что взрыв и пожар произошли в районе северного горно-обогатительного комбината. «Тревога в городе не объявлялась», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области после попадания беспилотника на одном из региональных предприятий произошел пожар. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он не уточнил, о каком именно предприятии идет речь.

Перед этим сообщалось, что российские войска уничтожили под Одессой один из самых секретных объектов Вооруженных сил Украины — центр спутниковой и радиотехнической разведки «Овидиополь-2». Цель была поражена ночью 8 марта.

