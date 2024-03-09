Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:14, 9 марта 2024Бывший СССР

На предприятии в Днепропетровской области произошел пожар

Власти Украины заявили о пожаре на предприятии в Днепропетровской области

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Днепропетровской области Украины после попадания беспилотника произошел пожар на одном из региональных предприятий. Об этом в в своем Telegram-канале рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Произошел пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели», — говорится в публикации представителя власти. При этом украинский чиновник не сообщил, о каком именно предприятии идет речь.

Материалы по теме:
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют? Что делать при атаке беспилотников
Как выглядят беспилотники в небе и как понять, что они атакуют?Что делать при атаке беспилотников
3 августа 2023
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Лукашук заявил, что пострадавших в результате пожара нет. Он также добавил, что силы ПВО Вооруженных сил Украины ночью сбили пять беспилотников Вооруженных сил РФ типа «Шахед».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в ночь на 9 марта в небе над Таганрогом появился рой беспилотников. Местные жители сообщили минимум о пяти взрывах и работе средств противовоздушной обороны. Они уточнили что дроны появились со стороны моря. Telegram-канал Shot утверждает, что было слышно от 15 до 20 громких взрывов над городом.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила под Одессой один из самых секретных объектов ВСУ. Какие задачи выполнял «Овидиополь-2»?

      Стало известно о состоянии пострадавшего из-за атаки по Белгородской области

      Россиян предупредили о рисках высокодоходных банковских вкладов

      США с союзниками сбили 15 беспилотников хуситов

      Натуральный сахарозаменитель оказался вреден для некоторых россиян

      Песков рассказал о реакции Навки на болезнь Костомарова

      Бывший советник порекомендовал Трампу расшатывать ООН вместо НАТО

      Германию заподозрили в желании отправить Украине ракеты Taurus

      Российские войска отразили восемь контратак ВСУ под Авдеевкой

      На предприятии в Днепропетровской области произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше