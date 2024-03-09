На предприятии в Днепропетровской области произошел пожар

Власти Украины заявили о пожаре на предприятии в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины после попадания беспилотника произошел пожар на одном из региональных предприятий. Об этом в в своем Telegram-канале рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

«Произошел пожар на одном из предприятий. Огонь оперативно потушили спасатели», — говорится в публикации представителя власти. При этом украинский чиновник не сообщил, о каком именно предприятии идет речь.

Лукашук заявил, что пострадавших в результате пожара нет. Он также добавил, что силы ПВО Вооруженных сил Украины ночью сбили пять беспилотников Вооруженных сил РФ типа «Шахед».

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в ночь на 9 марта в небе над Таганрогом появился рой беспилотников. Местные жители сообщили минимум о пяти взрывах и работе средств противовоздушной обороны. Они уточнили что дроны появились со стороны моря. Telegram-канал Shot утверждает, что было слышно от 15 до 20 громких взрывов над городом.