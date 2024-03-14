Глава Запорожской ОВА Федоров: несколько объектов инфраструктуры были повреждены

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области за минувшие сутки были повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По его словам, всего было получено девять сообщений о разрушениях, в том числе на объектах инфраструктуры. Однако о каких объектах идет речь, а также их количество и степень повреждения не уточняются.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о превентивных ударах российских военнослужащих по обороне ВСУ в Запорожской области. По его словам, на данном участке Украина пытается возвести несколько линий обороны.

Также стало известно, что наиболее активные боевые действия в ходе специальной военной операции ведутся под Авдеевкой И в районе села Работино. Как сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, несмотря на ожесточенные бои, ситуация остается под контролем российских военных.