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10:02, 14 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Глава Запорожской ОВА Федоров: несколько объектов инфраструктуры были повреждены

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области за минувшие сутки были повреждены несколько объектов инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

По его словам, всего было получено девять сообщений о разрушениях, в том числе на объектах инфраструктуры. Однако о каких объектах идет речь, а также их количество и степень повреждения не уточняются.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о превентивных ударах российских военнослужащих по обороне ВСУ в Запорожской области. По его словам, на данном участке Украина пытается возвести несколько линий обороны.

Также стало известно, что наиболее активные боевые действия в ходе специальной военной операции ведутся под Авдеевкой И в районе села Работино. Как сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, несмотря на ожесточенные бои, ситуация остается под контролем российских военных.

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      Екатерина Грищенко
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