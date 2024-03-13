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14:11, 13 марта 2024Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о превентивных ударах по обороне ВСУ

Рогов: ВС России наносят превентивные удары по обороне ВСУ в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России наносят превентивные удары по обороне ВСУ в Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

«Противник возводит несколько линий обороны на оккупированной им части области в глубине от 3 до 20 километров от линии фронта. На данный момент линии обороны еще не сомкнуты, между ними есть разрывы незаконченных инженерных работ», — рассказал Рогов, отметив, что проблемы ВСУ с устройством обороны связаны с работой российской авиации и ударами фугасных бомб.

Рогов отметил, что работа российских военных идет в основном по первой линии обороны ВСУ, которую украинское командование возводит вдоль линии фронта.

11 марта Рогов сообщил о двух мощных взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье, уточнив, что взрывы, предварительно, произошли на объектах, используемых бойцами Вооруженных сил Украины. По его словам, после первого взрыва в городе включилась сирена воздушной тревоги.

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