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16:00, 12 марта 2024Бывший СССР

Военный назвал места самых ожесточенных боев в зоне СВО

Военный Дандыкин: самые ожесточенные бои идут под Авдеевкой и в Работино
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Самые ожесточенные бои в зоне украинского конфликта сегодня идут под Авдеевкой, в районе села Работино, рассказал в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали более активно использовать бронетехнику.

«Ожесточенные бои сегодня идут по всем направлениям, но ситуация на фронте остается под нашим контролем, — считает военный. — Я думаю, что в ближайшее время мы увидим, что все силы, которые направили ВСУ в отдельные районы, и иностранные наемники, и вооружения, заканчиваются. Они бросают очень много живой силы, очень много техники. В частности, речь о бронетехнике, которую раньше экономили».

По словам Дандыкина, наибольшие потери Украина несет под Авдеевкой и в районе Работино. Именно на этих двух направлениях, как объяснил военный, ВСУ сосредоточивают большую часть своих сил.

«По этим направлениям они пытаются добиться хоть чего-то. Но, даже если и заходят на какую-то территорию, это все равно не успех. Наша главная задача — уничтожение резервов противника для выполнения последующих целей», — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что российская армия улучшила позиции в Запорожской области под Работино и продвинулась на один километр западнее села Вербовое. В свою очередь украинская армия сопротивляется наступлению российских войск в Запорожье, активно применяя беспилотные летальные аппараты и FPV-дроны.

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      Варвара Кошечкина
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