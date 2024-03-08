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10:47, 8 марта 2024Бывший СССР

В Запорожье рассказали об успехах ВС России под Работино

Рогов: Российская армия улучшила позиции в Запорожской области под Работино

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия улучшила позиции в Запорожской области под Работино и продвинулась на один километр западнее села Вербовое. Об успехах Вооруженных сил (ВС) России в разговоре с ТАСС рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У нас ощутимые успехи в районе Вербового: наши продвинулись на один километр на запад, в сторону Работино, это много», — сообщил политик.

Он отметил, что украинская армия сопротивляется наступлению российских войск в Запорожье, активно применяя беспилотные летальные аппараты и FPV-дроны.

Ранее Рогов прокомментировал сообщение о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к проведению в 2024 году нового контрнаступления. По его словам, такие попытки безнадежны и чреваты для Киева большими потерями.

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      Глеб Палехов
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