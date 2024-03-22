Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:48, 22 марта 2024Бывший СССР

Харьков остался без электричества

Синегубов: Харьков почти полностью остался без электричества после 15 взрывов
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Харькове произошло 15 взрывов. Об этом сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о прилетах по объектам энергетики. По его словам, город практически полностью остался без электричества. Работают экстренные службы.

О взрывах в Харькове сообщалось ранее утром пятницы, 22 марта. В Харьковской области и еще 16 регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харькове было повреждено производственное предприятие в результате взрывов, которые произошли 20 марта. Речь идет о типографии.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Отношения России и Японии дошли до точки невозврата. Какие шаги предпринимает Токио для эскалации напряжения?

      В Дагестане задержали бывшего росгвардейца за ДТП

      В России захотели ужесточить контроль за качеством выпускаемой продукции

      В Китае объяснили неучастие страны в конференциях по Украине

      Россияне бросились скупать жилье в пяти странах

      На Украине упразднят категорию ограниченно годных

      Стало известно о взрывах в Киеве

      В Германии заявили о поддержке чешской инициативы по поставкам боеприпасов

      Стало известно о прибытии в Харьков высокопоставленных офицеров ВСУ

      Генассамблея ООН приняла резолюцию о регулировании искусственного интеллекта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше