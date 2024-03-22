Харьков остался без электричества

Синегубов: Харьков почти полностью остался без электричества после 15 взрывов

В Харькове произошло 15 взрывов. Об этом сообщил мэр украинского города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о прилетах по объектам энергетики. По его словам, город практически полностью остался без электричества. Работают экстренные службы.

О взрывах в Харькове сообщалось ранее утром пятницы, 22 марта. В Харьковской области и еще 16 регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харькове было повреждено производственное предприятие в результате взрывов, которые произошли 20 марта. Речь идет о типографии.