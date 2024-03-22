Стало известно о взрывах в Киеве

В Киеве произошли взрывы

В Киеве произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Зеркало недели».

«Киев, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении украинского издания.

Ранее в Киеве прогремели три серии взрывов. Уточнялось, что интервал между ними составил 20 минут. Помимо этого, сообщалось о работе системы противовоздушной обороны в городе. Украинские власти также объявляли воздушную тревогу во всех регионах страны.

20 марта назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что в подконтрольной Украине части региона была повреждена припортовая инфраструктура. До этого звуки взрывов были слышны в Херсоне.