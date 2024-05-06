Песков связал ракетные учения ВС России с заявлениями Запада по Украине

Песков: ракетные учения ВС России связаны с заявлениями Запада по Украине

Предстоящие ракетные учения Вооруженных сил (ВС) России связаны с заявлениями Запада по отправке войск на Украину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Если вы меня спрашиваете, о каких заявлениях западных представителей идет речь, очевидно, что о заявлении господина Макрона и британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился и представитель сената США, если я не ошибаюсь, которые говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину», — сказал он.

Комментируя предстоящие учения, официальный представитель Кремля отметил, что беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России.

6 мая президент России Владимир Путин дал поручение провести учения для отработки применения нестратегического ядерного оружия. Генштаб готовится к проведению учений ракетных соединений Южного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота (ВМФ).

Ранее Макрон также в очередной раз подтвердил намерение и дальше помогать Украине оружием. При этом глава государства подчеркнул, что сохранение авторитета Франции вынуждает его не раскрывать все военные планы.