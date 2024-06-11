В Кремле назвали причины проведения вторых ядерных учений

Песков объяснил ядерные учения с Белоруссией напряженной обстановкой в Европе

Ядерные учения с Белоруссией проводятся из-за напряженной обстановки в Европе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Достаточно напряженная обстановка на Европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц, Вашингтона. Провоцирование идет на ежедневной основе. Поэтому, конечно, такие учения и поддержание боеготовности для нас очень важны», — объяснил Песков.

Пресс-секретарь президента России также назвал проведение таких мероприятий нормальной практикой. По его словам, учения нужны для того, чтобы вооруженные силы могли на должном уровне поддерживать свою боеготовность.

Ранее Минобороны России объявило о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил совместно с Белоруссией. Во время тренировки участники намерены отработать боевое применение нестратегического (тактического) ядерного оружия.