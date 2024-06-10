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13:02, 10 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии оценили угрозу другим странам от ядерных учений с Россией

МО Белоруссии: участие в ядерных учениях с Россией не угрожает другим странам
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Участие Белоруссии в ядерных учениях вместе с Россией не угрожает другим странам. Об этом заявил министр обороны (МО) республики Виктор Хренин, его слова приводит оборонное ведомство в Telegram.

«У нас нет цели по созданию какой-либо напряженности в вопросах обеспечения региональной безопасности. Мы не проецируем соответствующие военные угрозы на третьи страны или на кого-либо», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что учения по подготовке к применению ядерного оружия проводятся в интересах обеспечения собственной безопасности и являются плановыми.

О проведении Москвой и Минском совместных учений по отработке применения тактического ядерного оружия 9 мая сообщил президент России Владимир Путин. В свою очередь, белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что предложение синхронизировать учения с Россией, было его инициативой.

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      Александр Курбатов
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