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14:41, 29 июня 2024Бывший СССР

В Белоруссии заявили о готовности защищаться от возможных провокаций Украины

Минобороны Белоруссии: Минск готов защищаться от возможных провокаций Киева

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Вооруженные силы Белоруссии готовы защищаться от возможных провокаций со стороны Украины. Об этом заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил Белоруссии Андрей Северинчик в Telegram-канале пресс-службы Минобороны республики.

«Хотелось предупредить и остудить горячие головы тех, кто пытается вовлечь нашу страну в вооруженный конфликт. Мы готовы решительно применить все имеющиеся силы и средства для защиты своей территории, населения Республики Беларусь от возможных провокаций в воздушном пространстве», — предупредил он.

По словам Северинчика, белорусские силы в круглосуточном режиме осуществляются полеты дежурных экипажей авиации для патрулирования государственной границы и ведения разведки. Он подчеркнул, что действия осуществляются в тесном взаимодействии с подразделениями пограничного комитета Республики Беларусь.

Ранее стало известно о введении дополнительных средств ПВО для прикрытия границы с Украиной. Северинчик уточнил, что за последнее время возросло число полетов дронов, ведущих разведку в приграничных районах страны.

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      Виктория Кондратьева
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