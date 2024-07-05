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13:21, 5 июля 2024Бывший СССР

Белорусский полковник оценил ситуацию на границе с Украиной

Полковник Богодель назвал ситуацию на границе Белоруссии и Украины предвоенной
Андрей Богодель

Андрей Богодель. Кадр: Телеканал Беларусь 1 / YouTube

Ситуацию на границе Белоруссии и Украины можно считать предвоенной. Так в беседе с «Царьградом» происходящие события оценил белорусский полковник, военный эксперт Андрей Богодель.

По его мнению, уже можно бить тревогу, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) параллельно с маневрами и учениями стран НАТО стягивают к границе свои армейские части. Обстановка, по словам полковника, становится кризисной, а тревога внутри Белоруссии растет.

«То, что происходит на южном направлении, это, конечно же, не может нас не беспокоить. И прежде всего с точки зрения того, что там имеется, по разным данным, от 100 тысяч до 120 тысяч бойцов, уже постоянная группировка находится вдоль нашей государственной границы», — отметил Богодель.

Кроме того, по его словам, на границе начинают создавать отдельные группировки на каждом направлении, в которые входят предатели из Белорусского добровольческого корпуса. Сейчас речь идет не просто о потенциальных угрозах, а о реальном риске возникновения военной опасности. «То есть ситуация, по сути своей, предвоенная», — подчеркнул эксперт.

Ранее замначальника Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Белоруссии Владимир Куприянюк оценил риск вооруженных провокаций на границе. По его словам, в качестве заблаговременной подготовки к возможным диверсиям поблизости находятся подразделения специального назначения.

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      Маргарита Миронова
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