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06:51, 7 августа 2024Мир

Кандидат в вице-президенты США призвал прекратить украинский конфликт

Политик Майк тер Маат: США нужно приложить усилия для мира на Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенным Штатам необходимо приложить усилия для прекращения конфликта на Украине и в Палестине. Об этом рассказал в интервью РИА Новости кандидат на пост вице-президента США от Либертарианской партии Майк тер Маат.

«Я считаю, что правительство США может сыграть продуктивную роль для урегулирования в Израиле и на территориях Палестины», — выразил мнение политик.

Маат также добавил, что по части украинского конфликта Вашингтон «должен оказывать давление на обе стороны, чтобы они как можно скорее выработали решение».

Ранее первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров раскрыл главное препятствие для переговоров России и Украины. Сенатор уточнил, что таким препятствием является сам Киев и его политическое руководство.

При этом ранее Владимир Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Украины. По его мнению, завершить конфликт нужно на справедливых условиях и как можно скорее.

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что от Киева не было никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые озвучил президент России Владимир Путин.

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      Марина Совина
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