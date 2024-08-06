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13:39, 6 августа 2024Бывший СССР

В России раскрыли главное препятствие для переговоров с Украиной

Сенатор Джабаров: сам Киев является препятствием для переговоров с Украиной
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Владимир Джабаров раскрыл главное препятствие для переговоров России и Украины. Сенатор заявил «Ленте.ру», что таким препятствием является сам Киев и его политическое руководство.

«Препятствие к переговорам только одно — сам Киев. Не могут человек (президент Украины Владимир Зеленскийприм. «Ленты.ру»), который оскорбляет главу соседнего государства, как и его министр иностранных дел (Дмитрий Кулебаприм. «Ленты.ру»), который допускает оскорбительные выражения в адрес своих коллег в России, садиться за стол переговоров. Нельзя с такими людьми садиться за стол переговоров», — считает Джабаров.

Как Зеленский посмотрит в глаза нашему президенту после всей гадости, которую он наговорил? Я думаю, что переговоры могут быть на рабочем уровне, но, скорее всего, на Украине должен поменяться лидер

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета по международным делам

Ранее Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Украины. По его мнению, завершить конфликт нужно на справедливых условиях и как можно скорее. Кроме того, глава государства отмечал готовность Киева отказаться от цели вернуться к границам 1991 года военным путем. Также он высказался за то, чтобы Россия была представлена на втором мирном саммите.

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До этого Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И заявил о готовности Украины к переговорам с Россией. По словам представителя внешнеполитического ведомства страны, диалог должен быть направлен «на достижение справедливого и прочного мира».

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