Зеленский дал интервью французскому изданию. Он порассуждал о будущем Украины, переговорах с Россией и Трампе

Зеленский: все страны хотят участия России во втором саммите мира по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 31 июля, дал интервью французскому изданию Le Monde. В ходе беседы он порассуждал о будущем Украины и допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией, втором «саммите мира», а также о том, каким мог бы быть диалог с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в случае его победы.

Зеленский высказался о присутствии России на втором «саммите мира»

Говоря на тему завершения конфликта, Зеленский указал на необходимость присутствия представителей России на втором «саммите мира».

Если все хотят их видеть за столом переговоров, то мы не можем быть против этого Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер также допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией, поскольку, считает он, «вопрос территориальной целостности» страны не может решаться только главой государства и свою позицию по нему также должен выразить народ.

При этом он назвал такой вариант «не самым лучшим». По его словам, переход под контроль РФ части украинских территорий станет «победой» для Москвы.

Также Зеленский допустил отказ от возвращения украинских границ 1991 года военным путем.

Это не значит, что именно в этот момент [переговоров с Россией] мы вернем наши границы 1991 года, но я считаю, что справедливый мир для Украины заключается в восстановлении нашей территориальной целостности, но это не значит, что мы должны сделать это только с помощью оружия Владимир Зеленский президент Украины

Пока же, заметил он, российские войска продолжают наступать на фронте. Зеленский пояснил, что Киев не может укомплектовать новые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения ротации.

Зеленский видит вызов в президентских выборах в США

В интервью Зеленский поблагодарил западных союзников за уже полученную Киевом помощь, но подчеркнул, что этих средств недостаточно для укомплектования новых бригад и проведения ротации войск.

В свете этого он признался, что видит вызов для Украины в грядущих выборах президента США, поскольку «существуют риски, которые невозможно предсказать».

По словам украинского лидера, в Киеве не знают, как строить диалог с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в случае его победы на выборах. При этом он отметил, что бывший американский лидер был ранее «вполне разумным».

Если это Дональд Трамп, то моя команда поговорила с его командой, и я поговорил с ним. Еще раз повторю, сегодня мы не знаем, из чего будет состоять наш диалог Владимир Зеленский президент Украины

Песков назвал схоластикой заявления Украины о готовности к переговорам

31 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз напомнил, что Москва продолжает оставаться открытой для переговорного процесса с Киевом.

Представитель Кремля добавил, что заявление главы офиса Зеленского Михаила Подоляка о готовности к возобновлению диалога на основе международного права носит схоластический характер, в Москве не получали никаких пояснений на этот счет.