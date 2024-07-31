Зеленский объяснил причины продвижения ВС России на фронте

Зеленский: ВС РФ наступают, потому что Киев не может укомплектовать бригады

Российские войска продолжают наступать на фронте, потому что Киев не может укомплектовать новые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения ротации. Причины продвижения Вооруженных сил (ВС) России назвал в интервью Le Monde украинский президент Владимир Зеленский.

«Для этого есть несколько причин. Мы подготовили 14 бригад, это уже не секрет (...) Если из 14 бригад оснащены только три, сможем ли мы остановить русских?» — заявил Зеленский.

Он выразил благодарность западным союзникам за уже полученную Киевом помощь, но подчеркнул, что этих средств недостаточно для укомплектования новых бригад и проведения ротации войск.

В интервью Зеленский также допустил отказ от возвращения украинских границ 1991 года военным путем. По его словам, этого можно достичь дипломатическим путем.