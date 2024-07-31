Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:07, 31 июля 2024Бывший СССР

Зеленский назвал выборы президента США вызовом для Украины

Зеленский: выборы президента США — это вызов для Украины
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Dustin Chambers / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал грядущие выборы лидера США вызовом для своей страны. Об этом он высказался в интервью французскому изданию Le Monde.

«Cегодняшняя ситуация в Соединенных Штатах — это вызов. Существуют риски, которые невозможно предсказать», — рассказал украинский лидер.

По его словам, он не знает, каким будет диалог Киева и Вашингтона при победе кандидата в президенты Дональда Трампа, отметив, что бывший президент США был ранее «вполне разумным».

Ранее стало известно, что Зеленский допустил проведение в стране референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Украинский лидер объяснил, что «вопрос территориальной целостности» республики не может решаться только главой государства.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Истребители F-16 прибыли на Украину. Когда их смогут бросить в бой?

      Постпред Ирана при ООН раскрыл причастных к убийству Хании

      Маск согласился подраться с Мадуро

      Психотерапевт указала на способ избежать распространенной ошибки при ссорах

      В США обеспокоились последствиями расправы над лидером ХАМАС

      Спасенный в России амурский тигренок нашел новый дом

      Адвокат прокомментировал информацию о пропаже арестованного в США россиянина из базы ФБТ

      Россиянина пришлось выкапывать из квартиры из-за мусора

      Адвокат усомнился во включении Винника в список обмена

      В Раде обвинили главнокомандующего ВСУ в манипуляциях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше