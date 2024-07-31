Кремль заявил об открытости России для переговоров с Украиной

Песков заявил, что Россия остается открытой для переговоров с Украиной

Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

24 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что Киев готов вести переговоры с Москвой. Однако позже в украинском МИД объяснили, что министр говорил о готовности вести переговорный процесс с российской стороной «на определенном этапе», а не в настоящее время.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта 2022 года. По итогам встречи член российской делегации Владимир Мединский сообщил, что переговоры позволили российской стороне получить подтверждение намерений Украины отказаться от курса на вступление в НАТО.

По итогу переговоры оказались заморожены.