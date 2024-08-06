Шойгу заявил о отсутствии реакции Киева на условия по урегулированию конфликта

Шойгу: от Киева не было реакции на условия Москвы по урегулированию конфликта

От Киева не было никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые озвучил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил секретарь Совбеза Сергей Шойгу, его слова приводит «Интерфакс».

«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — заявил он.

По мнению Шойгу, рассуждать о таких форматах, как Женевская конференция по Украине и «формула Владимира Зеленского», бессмысленно, так как переговоры без России выглядят непонятно.

В июне президент России Владимир Путин выступил с мирным предложением по Украине. Он назвал два условия прекращения российской стороной огня в зоне проведения специальной военной операции. Одним из них является вывод украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Кроме того, власти Украины должны будут официально уведомить об отказе присоединения республики к НАТО.