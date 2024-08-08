Названо влияние вылазки Украины в Курскую область на отношения с Западом

Политолог Топорнин: вылазка под Курск добавит очков Украине перед Западом

В глазах западных союзников Киева вылазка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область добавит очков стране, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В разговоре с «Лентой.ру» он оценил влияние действий ВСУ на отношения с Западом.

«Хотя американцы заявляли о том, что Киев с ними не консультировался насчет этой операции, возможно, они лукавят. Возможно, нет. Но это говорит о том, что Киев самостоятелен в принятии таких тактических решений на поле боя и способен их проводить. Он показал, что есть хорошо укомплектованные и личным составом, и вооружениям части, которые способны действовать неожиданно и достаточно эффективно. Поэтому такая вылазка увеличивает потенциальные возможности Украины в глазах западных союзников», — считает он.

Во всех смыслах эта вылазка добавляет Киеву очков в глазах союзников Николай Топорнин политолог

7 августа официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США свяжутся с Киевом, чтобы узнать больше о целях вылазки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Она добавила, что Соединенные Штаты поддерживают действия Киева и считают их самообороной.

Бои в Курской области между российскими силами и российскими формированиями продолжаются третьи сутки. Они начались 6 августа, когда украинская сторона прорвала границу с помощью бронетехники. Жители приграничных районов вынуждены уезжать из своих домов из-за активных боевых действий.