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02:48, 8 августа 2024Интернет и СМИ

В США назвали самонадеянной атаку ВСУ на Курскую область

Автор Forbes Экс: ВСУ потратят последние резервы на вылазку в Курской области
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Кадр: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ), атаковав Курскую область России, совершили «обреченную вылазку». С таким мнением выступил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

Экс назвал атаку ВСУ на Курскую область самонадеянной и рискованной. «Или, может быть, они бросают последние резервы на обреченную пограничную вылазку», — отметил автор материала.

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В свою очередь, эксперт по Украине из финской аналитической группы Black Bird Group Джон Хелин заявил, что Украина согласилась вступить в азартную игру с очень высокими ставками. При этом Киев принял это решение, будучи в удручающем положении.

7 августа глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено. По его словам, за два дня боя ВСУ потеряли 54 единицы бронированной техники, включая семь танков.

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      Марина Совина
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