Военкор Коц рассказал о тактике ВСУ в Курской области

Военкор Коц: ВС РФ сдерживают натиск ВСУ в Курской области с помощью ПВО

Войска Украины отказались участвовать в боях в Судже и Коренево и перешли к маневренным действиям, чтобы обойти позиции российских военных с флангов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Александр Коц.

По словам военкора, украинцы стремятся к трассе, ведущей из Курска в Рыльск, а Рыльский район обстреливают с использованием американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Военкор подчеркнул, что весь день он видел как вертолеты, так и самолеты. Силы ПВО ВС РФ ведут активную работу.

Ранее в трех регионах России Национальный террористический комитет объявил режим КТО. Это затронуло Курскую, Брянскую и Белгородскую области.

