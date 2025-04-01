Эвакуацию гражданских из оккупированного ВСУ населенного пункта под Курском сняли на видео

Из занятого ВСУ села Гуево Курской области вывезли первых гражданских

Российские военнослужащие начали вывозить первых гражданских из села Гуево Курской области, за которое сейчас идут бои с оккупировавшими населенный пункт Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео с ними опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».

На кадрах видно, как бойцы везут в автомобиле трех пенсионерок в возрасте 92, 82 и 63 лет. «Нас вели [российские военные] через лес по горам, по долам. Мы еле-еле шли, — рассказывает самая младшая из женщин. — Грязь. Ноги отказывали, а нас ребята за руки вели. Бабушку на носилках несли».

По информации автора поста, после вывода на безопасное расстояние россиянок покормили и направили в тыл, где им окажут необходимую медпомощь.

Как выяснил канал, в Гуево остаются более 100 гражданских, в том числе дети, женщины и пенсионеры.

Ранее ВСУ обвинили в обстреле волонтеров, которые эвакуировали из Суджи двух пенсионеров, которые не могли передвигаться самостоятельно — пенсионерку на носилках и пожилого мужчину на инвалидной коляске. По словам активистов, украинские военные также использовали разведывательные дроны, от которых пришлось прятаться под навесами.