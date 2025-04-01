Эвакуацию гражданских из оккупированного ВСУ населенного пункта под Курском сняли на видео

Российские военнослужащие начали вывозить первых гражданских из села Гуево Курской области, за которое сейчас идут бои с оккупировавшими населенный пункт Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео с ними опубликовал Telegram-канал «Белорусский силовик».
На кадрах видно, как бойцы везут в автомобиле трех пенсионерок в возрасте 92, 82 и 63 лет. «Нас вели [российские военные] через лес по горам, по долам. Мы еле-еле шли, — рассказывает самая младшая из женщин. — Грязь. Ноги отказывали, а нас ребята за руки вели. Бабушку на носилках несли».
По информации автора поста, после вывода на безопасное расстояние россиянок покормили и направили в тыл, где им окажут необходимую медпомощь.
Как выяснил канал, в Гуево остаются более 100 гражданских, в том числе дети, женщины и пенсионеры.
Ранее ВСУ обвинили в обстреле волонтеров, которые эвакуировали из Суджи двух пенсионеров, которые не могли передвигаться самостоятельно — пенсионерку на носилках и пожилого мужчину на инвалидной коляске. По словам активистов, украинские военные также использовали разведывательные дроны, от которых пришлось прятаться под навесами.