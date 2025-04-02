Российские военные вывезли из курского приграничья еще десять человек

Российские военные вывезли еще 10 человек из лесных массивов курского Гуево

В Курской области российские военные смогли организовать эвакуацию десяти человек, которые находились в районе села Гуево. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

«Уничтожив значительную часть живой силы противника в лесных массивах вокруг Гуево, Северяне смогли организовать эвакуацию наших граждан. За сутки в безопасные районы вывезено десять человек», — говорится в сообщении.

За сутки продвижение группировки войск, предварительно, составило 3900 метров, российские военные смогли уничтожить пять единиц бронетехники противника. В курском приграничье, помимо этого, продолжается активное разминирование местности — за сутки обезврежено 393 взрывоопасных предметов, часть из которых была замаскирована.

Ранее жительница Суджи рассказала, что ВСУ в Курской области при отступлении поджигали дома, в которых жили. Украинские военные также бросали сотни тел сослуживцев — они до сих пор находятся в населенных пунктах и лесных массивах.

До этого эвакуацию гражданских из оккупированного ВСУ Гуево под Курском сняли на видео. Под контролем Украины в приграничье остаются населенные пункты Олешня и Горналь.