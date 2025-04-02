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07:58, 2 апреля 2025Россия

Российские военные вывезли из курского приграничья еще десять человек

Российские военные вывезли еще 10 человек из лесных массивов курского Гуево
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Konopatov Yuri / Globallookpress.com

В Курской области российские военные смогли организовать эвакуацию десяти человек, которые находились в районе села Гуево. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», близкий к группировке войск «Север».

«Уничтожив значительную часть живой силы противника в лесных массивах вокруг Гуево, Северяне смогли организовать эвакуацию наших граждан. За сутки в безопасные районы вывезено десять человек»,  — говорится в сообщении.

За сутки продвижение группировки войск, предварительно, составило 3900 метров, российские военные смогли уничтожить пять единиц бронетехники противника. В курском приграничье, помимо этого, продолжается активное разминирование местности — за сутки обезврежено 393 взрывоопасных предметов, часть из которых была замаскирована.

Ранее жительница Суджи рассказала, что ВСУ в Курской области при отступлении поджигали дома, в которых жили. Украинские военные также бросали сотни тел сослуживцев — они до сих пор находятся в населенных пунктах и лесных массивах.

До этого эвакуацию гражданских из оккупированного ВСУ Гуево под Курском сняли на видео. Под контролем Украины в приграничье остаются населенные пункты Олешня и Горналь.

ЖЗЛ
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