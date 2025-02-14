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08:57, 14 февраля 2025Россия

Раскрыт масштаб разрушенного ВСУ культурного наследия в Курской области

В Курской области ВСУ разрушили около 50 объектов культурного наследия
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены около 50 объектов культурного наследия (ОКН). Масштаб разрушений раскрыли в региональном министерстве по государственной охране ОКН, передает ТАСС.

В списке поврежденных зданий оказались комплекс Белогорского Николаевского монастыря, где располагается Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, усадьба помещика Иосифа Викторова — «Дворец для любимой» в Кореновском районе, здание бывшей больницы М.И. Терещенко в поселке Глушково, где размещались филиал Курского областного краеведческого музея и детская школа искусств.

Как отметили в министерстве, список регулярно пополняется с появлением данных о новых обстрелах ВСУ. Так, в декабре 2024 года в результате ракетного удара по Рыльску повреждения разной степени получили 17 объектов культурного наследия.

«Это лишь предварительная информация. Как только позволит оперативная обстановка, будет проведена оценка ущерба, нанесенного культурному наследию», — уточнили в ведомстве.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа 2024 года. Ранее врио главы российского региона Александр Хинштейн рассказал о списке из 158 населенных пунктов, где как минимум в 16 из них есть дома полностью или частично разрушенные.

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