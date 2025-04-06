В России заявили о колоссальных потерях ВСУ в боях в Сумской области

ТАСС: ВСУ несут колоссальные потери в селе Водолаги Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут колоссальные потери в боях в селе Водолаги Сумской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, 5 апреля российские военнослужащие артиллерийским огнем сорвали попытку ротации подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта. В результате оказались уничтожены две группы украинских бойцов и бронетехника.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают выбивать ВСУ из села Гуево и хутора Олешня Курской области. В силовых структурах заявили, что украинские военные не считаются с потерями и пытаются удержаться за российскую территорию любой ценой.

До этого стало известно, что над администрацией села Гуево подняли российский флаг, однако официальных сообщений об освобождении населенного пункта пока не поступало.