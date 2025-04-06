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09:36, 6 апреля 2025Россия

В России заявили о попытке ВСУ удержаться за несколько квадратных метров Курской области

ТАСС: Российские войска выбивают ВСУ из села Гуево и хутора Олешня
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска продолжают выбивать Вооруженные силы Украины (ВСУ) из села Гуево и хутора Олешня Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Собеседник агентства подчеркнул, что украинские бойцы, отказавшиеся сложить оружие, уничтожаются. «Командование ВСУ, не считаясь с потерями, пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории», — заявил он.

Ранее стало известно, что над администрацией села Гуево в Суджанском районе поднят российский флаг. При этом первые сообщения об освобождении населенного пункта появились еще 2 апреля, однако официального подтверждения эта информация пока не получила.

5 апреля также сообщалось об упорных боях на окраинах хутора Олешня. Как рассказали в силовых структурах, подразделения ВСУ в районе населенного пункта активно используют бронетехнику.

ЖЗЛ
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