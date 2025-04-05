Российские военные сообщили об упорных боях в Курской области

В хуторе Олешня Курской области идут упорные бои, бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ

Упорные бои идут на окраинах хутора Олешня Курской области, бойцы Вооруженных сил РФ выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Упорные бои идут на окраинах хутора Олешня. Противник активно использует бронетехнику», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, штурмовые группы выдавливают противника из населенного пункта, операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы сжигают вражеские боевые машины.

2 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по «Формуле Арриа» заявил, что поспешное бегство ВСУ из Курской области в результате операции российских войск не оставило Киеву времени скрыть следы своих преступлений.