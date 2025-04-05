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08:46, 5 апреля 2025Россия

Российские военные сообщили об упорных боях в Курской области

В хуторе Олешня Курской области идут упорные бои, бойцы ВС РФ выдавливают ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Сергей Бобылев

Упорные бои идут на окраинах хутора Олешня Курской области, бойцы Вооруженных сил РФ выдавливают Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Упорные бои идут на окраинах хутора Олешня. Противник активно использует бронетехнику», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, штурмовые группы выдавливают противника из населенного пункта, операторы беспилотных летательных аппаратов и артиллеристы сжигают вражеские боевые машины.

2 апреля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совета Безопасности (СБ) ООН по «Формуле Арриа» заявил, что поспешное бегство ВСУ из Курской области в результате операции российских войск не оставило Киеву времени скрыть следы своих преступлений.

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