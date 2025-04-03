Полянский: ВСУ не успели скрыть следы преступлений в Курской области

Поспешное бегство Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Курской области в результате операции российских войск не оставило Киеву времени скрыть следы своих преступлений. Об этом в ходе неформального заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) по «Формуле Арриа» заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что 8 марта Вооруженные силы (ВС) РФ начали крупномасштабную операцию, направленную на выдавливание оставшихся сил противника. «Неожиданный и скрытный характер маневров позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что почти вся территория региона вернулась под контроль России. По словам дипломата, при отступлении украинские войска бросали дорогое западное оборудование, а также минировали местность, в том числе прикрепляя взрывные устройства к детским игрушкам.

Ранее Полянский рассказал, что Москва стремится к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но находится в полной готовности к военному сценарию его окончания. Он добавил, что дипломатическое решение конфликта поможет сохранить жизни десяткам, если не сотням тысяч жизней украинцев.