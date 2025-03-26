Полянский: Москва предпочитает дипломатическое урегулирование на Украине

Москва стремится к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, но находится в полной готовности к военному сценарию его окончания. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Сегодня благодаря усилиям президентов России и США появился реальный шанс на то, чтобы это решение было дипломатическим. (...) Остается, разумеется, и военный сценарий. И к его реализации мы тоже готовы», — заявил Полянский.

Он добавил, что дипломатическое решение конфликта поможет сохранить жизни десяткам, если не сотням тысяч жизней украинцев, а срыв мирного процесса является последней надеждой президента Украины Владимира Зеленского удержать власть в своих руках.

Ранее Полянский заявил, что власти Украины намерены сорвать мирные соглашения нанесением ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, Украина, таким образом, демонстрирует свою недоговороспособность, а Россия оставляет за собой право на ответ в случае продолжения подобной политики Киева.