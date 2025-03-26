Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:38, 26 марта 2025Бывший СССР

Полянский заявил о стремлении Киева сорвать мирные договоренности

Полянский: Киев стремится сорвать мирные договоренности
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Власти Украины намерены сорвать мирные соглашения нанесением ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Киев, согласившись на словах на энергетическое перемирие, продолжает планировать и осуществлять удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь обмануть таким образом и нас, и Соединенные Штаты Америки», — заявил дипломат на заседании Совбеза ООН.

По его словам, Украина таким образом демонстрирует свою недоговороспособность, а Россия оставляет за собой право на ответ в случае продолжения подобной политики Киева.

Ранее Кремль опубликовал согласованный с Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В него попали вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

    В России задумались над адресной поддержкой застройщиков

    Российский пенсионер сдал наркоторговцев и избежал наказания

    50-летняя Яна Рудковская позавтракала на Мальдивах в купальнике с откровенным декольте

    Сенатор Совфеда от Тувы уйдет в отставку

    Google засекретила разработку Android

    Установлена личность отказавшегося от взятки в 665 тысяч рублей гаишника

    Рудковская раскрыла расписание сына на отдыхе на Мальдивах

    В НАТО раскрыли будущее отношений с Россией после конфликта на Украине

    В МАГАТЭ анонсировали начало работы ЗАЭС после перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше