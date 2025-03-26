Полянский заявил о стремлении Киева сорвать мирные договоренности

Полянский: Киев стремится сорвать мирные договоренности

Власти Украины намерены сорвать мирные соглашения нанесением ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Киев, согласившись на словах на энергетическое перемирие, продолжает планировать и осуществлять удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь обмануть таким образом и нас, и Соединенные Штаты Америки», — заявил дипломат на заседании Совбеза ООН.

По его словам, Украина таким образом демонстрирует свою недоговороспособность, а Россия оставляет за собой право на ответ в случае продолжения подобной политики Киева.

Ранее Кремль опубликовал согласованный с Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. В него попали вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, в том числе электростанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.