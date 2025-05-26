Российские ученые научили дроны думать и видеть

Специалисты Самарского университета имени Королева разработали уникальную систему навигации для БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Об этом сообщает ГТРК Самара.
Отмечается, что новинка, получившая название «Навигатор», объединяет искусственный интеллект и стереозрение, позволяя дронам полностью автономно ориентироваться в пространстве и избегать препятствий на маршруте. Программный комплекс анализирует изображение с камер, выявляет безопасные маршруты и даже способен находить подходящее место для приземления, и все это без участия оператора. Кроме того, система может одновременно координировать несколько беспилотников.
По словам профессора Самарского университета Артема Никонорова, «система "Навигатор" — это программная платформа обеспечения безопасности навигации беспилотных авиасистем с применением искусственного интеллекта и технического зрения».
Разработка была создана по заказу компании «Транспорт будущего», специализирующейся на БПЛА.
Среди ключевых функций — разграничение воздушного пространства, построение маршрутов и определение зон, где полеты запрещены. Особенно система будет полезна в агросекторе. Уточняется, что она будет помогать дронам точно обрабатывать поля, не вылетая за пределы участка и не тратя ресурсы впустую.
При этом «Навигатор» способен не только вести аппарат в нужную точку, но и «понимать», где его присутствие нежелательно — будь то охраняемая территория или граница с чужим хозяйством. Новая разработка делает беспилотную авиацию более точной, автономной и безопасной — шаг в будущее, уже реализованный в Самаре.
Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали зажигательные боеприпасы для сброса с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Боеприпасы предназначены для сброса на блиндажи и другие укрепления противника. Температура горения в месте удара составляет до 2000 градусов.