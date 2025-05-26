Российские ученые научили дроны думать и видеть

Самарские ученые создали уникальный ИИ-навигатор для БПЛА

Специалисты Самарского университета имени Королева разработали уникальную систему навигации для БПЛА (беспилотных летательных аппаратов). Об этом сообщает ГТРК Самара.

Отмечается, что новинка, получившая название «Навигатор», объединяет искусственный интеллект и стереозрение, позволяя дронам полностью автономно ориентироваться в пространстве и избегать препятствий на маршруте. Программный комплекс анализирует изображение с камер, выявляет безопасные маршруты и даже способен находить подходящее место для приземления, и все это без участия оператора. Кроме того, система может одновременно координировать несколько беспилотников.

По словам профессора Самарского университета Артема Никонорова, «система "Навигатор" — это программная платформа обеспечения безопасности навигации беспилотных авиасистем с применением искусственного интеллекта и технического зрения».

Разработка была создана по заказу компании «Транспорт будущего», специализирующейся на БПЛА.

Среди ключевых функций — разграничение воздушного пространства, построение маршрутов и определение зон, где полеты запрещены. Особенно система будет полезна в агросекторе. Уточняется, что она будет помогать дронам точно обрабатывать поля, не вылетая за пределы участка и не тратя ресурсы впустую.

При этом «Навигатор» способен не только вести аппарат в нужную точку, но и «понимать», где его присутствие нежелательно — будь то охраняемая территория или граница с чужим хозяйством. Новая разработка делает беспилотную авиацию более точной, автономной и безопасной — шаг в будущее, уже реализованный в Самаре.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали зажигательные боеприпасы для сброса с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Боеприпасы предназначены для сброса на блиндажи и другие укрепления противника. Температура горения в месте удара составляет до 2000 градусов.