Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 14 июля 2025Мир

Трамп ответил на вопрос об эскалации с Россией

Трамп ушел от ответа на вопрос о действиях в случае эскалации на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп ушел от ответа на вопрос о его возможных действиях в случае, если Россия якобы пойдет на эскалацию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Не задавайте мне таких вопросов», — так глава Белого дома ответил на вопрос журналиста о том, насколько далеко он готов пойти, если украинский кризис обострится.

Американский лидер пояснил, что он настроен «только на урегулирование конфликта» на Украине.

Ранее Трамп назвал приятными разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Однако он выразил недовольство, что после разговоров «Россия все равно наносит удары по целям на Украине».

Кроме того, президент США пообещал ввести пошлины в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил России жесткий ультиматум по Украине. Чем пригрозил президент США?

    47-летняя Любовь Толкалина снялась обнаженной

    Генсек НАТО попытался унизить Мединского

    В Госдуме отреагировали на слова Трампа про поставки ракет Киеву

    Трамп назвал Путина «жестким человеком»

    Раскрыты предпочтения элитных подразделений ВСУ в оружии

    В Армении отвергли передачу контроля над частью территории

    Оказавшаяся украинским агентом россиянка пойдет под суд за госизмену

    В России сочли «отмазкой» угрозы Трампа

    Виктория Исакова впервые вышла на связь после новости о кончине мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости